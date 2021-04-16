Віцепрезиденту США в правлінні Дональда Трампа, 61-річному Майку Пенсу, зробили операцію на серці після того, як він два тижні скаржився на симптоми щодо уповільненого серцевого ритму.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Представники Пенса повідомили про те, що політику зробили операцію по встановленню кардіостимулятора. Планову операцію провели в середу, вона пройшла успішно.

Повідомляється, що через кілька днів Пенс зможе повернутися до звичного життя.

“Протягом останніх двох тижнів у минулого віцепрезидента Пенса були симптоми, пов’язані зі сповільненням сердечного ритму, і після консультації з лікарями його прооперували у медичному кампусі Inova Fairfax, імплантувавши кардіостимулятор”, – повідомили представники Пенса.

Це важливо, оскільки американському народу постійно повідомляють про здоров’я перших осіб країни. Про результати щорічного медичного огляду президента завжди розповідають у ЗМІ.

Наразі Пенса називають потенційним суперником Дональда Трампа на наступних президентських виборах у 2024 році. Саме Пенс може стати кандидатом в президенти США від Республіканської партії.

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Президентські амбіції Пенс продемонстрував 6 січня, під час “штурму Капітолію”. Тоді він прямо відмовився виконувати наказ Трампа і заявив, що буде дотримуватися процедури затвердження перемоги Джо Байдена на виборах, як цього вимагає Конституція.