Армійського рейнджера Роберта Морсса залишили за ґратами до суду, бо він проводив військові тренування для бунтівників, які штурмували Капітолій 6 січня.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Відповідне рішення ухвалив федеральний суддя. На його думку, Морсс надто небезпечний, аби його відпустити. Він пояснив, що підсудний використав власні вміння та навички з військового вишколу, аби потім ними скористалися бунтівники, які захопили будівлю Капітолія.

Рішення суду було прийнято через кілька годин після того, як Мін’юст США опублікував відео, на якому видно, як Морсс, нібито в ролі лідера штурму, координує дії бунтівників біля Капітолія.

“Він використав власне навчання та досвід, аби об’єднатися з бунтівниками 6 січня… Він допоміг їм скоординувати зусилля та зробити їх ефективнішими, більш рішучими та жорстокими”, – сказав суддя Майкл Харві. Він додав, що бунтівники були не організованими, поки не з’явився Морсс. Він почувався, як у своїй стихії, віддавав команди та керував бунтівниками.

В Пентагоні з’ясували, що Морсс був в армії з 2011 по 2015 рік. Його тричі відправляли в Афганістан. Він не визнав себе винним хоча б за одним із пунктів звинувачень.