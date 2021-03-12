Екснардепа і колишнього власника ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Максима Микитася випустили з СІЗО.

Про це повідомив його захисник Євген Грушовець.

“Справедливість перемогла! Задоволено моє клопотання! Максима Микитася звільнено з-під варти і він їде додому”, – написав адвокат.

Микитася затримали наприкінці грудня. Він був підозрюваним у справі про викрадення столичного юриста.

Сам підозрюваний заявляв, що вважає таке кримінальне провадження помстою заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.

1 грудня НАБУ вручило Максиму Микитасю ще одну підозру — щодо ймовірного надання неправомірної вигоди експерту за заниження вартості житлового комплексу.