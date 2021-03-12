Про це повідомив його захисник Євген Грушовець.
“Справедливість перемогла! Задоволено моє клопотання! Максима Микитася звільнено з-під варти і він їде додому”, – написав адвокат.
Микитася затримали наприкінці грудня. Він був підозрюваним у справі про викрадення столичного юриста.
Сам підозрюваний заявляв, що вважає таке кримінальне провадження помстою заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.
1 грудня НАБУ вручило Максиму Микитасю ще одну підозру — щодо ймовірного надання неправомірної вигоди експерту за заниження вартості житлового комплексу.
- 29 грудня Микитасеві повідомили про підозру у викраденні людини та вимаганні грошей. Йдеться про викрадення юриста компанії, який надавав юридичні послуги Микитасеві 8 грудня, і нібито вимагання у нього 800 тисяч доларів.
- 31 грудня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Микитасю. 20 січня апеляційний суд залишив його під вартою.
- Після оголошення Микитасю підозри у Національному антикорупційному бюро заявили, що це може свідчити про ймовірний тиск на екснардепа та блокування роботи Бюро. Там нагадали, що Микитась є викривачем у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії, (саме за його свідченнями було вручено підозру заступнику голови Офісу президента Олега Татарову).