Колишня перша заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька повідомила, що отримала інформацію про підготовлену їй підозру у справі виконання рішення Європейського суду з прав людини.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Так, справа стосувалася багаторічного невиконання національного рішення суду у зв’язку з мораторієм, що є порушенням Європейської Конвеції про права людини.

“Відповідально заявляю, за 5 років на держслужбі робила все можливе, щоб рівень заборгованості за рішеннями ЄСПЛ скоротився. З 2014 року, коли борги перед громадянами та українським бізнесом, які постраждали від свавілля влади сягали 40 мільйонів євро до 2019, коли Україна залишила перше місце у рейтингу країн, що найгірше виконують рішення міжнародного суду. Нашою командою було виконано тисячі рішень та підписано не одну сотню дружніх врегулювань, що за практикою Євросуду зменшує суму справедливої компенсації мінімум удвічі та економить бюджетні кошти для подальших виплат. До речі в цій справі Уповноважений досяг врегулювання з 0 компенсацією”, – пояснила Бернацька.

Вона зазначила, що після виконання рішення у справі, що стала предметом уваги НАБУ, Міністерство юстиції вже в двох інстанціях виграло регресну справу, по стягненню виплачених за рішенням ЄСПЛ коштів до державного бюджету з компанії яка роками під прикриттям мораторію його не виконувала.

“Таким чином, ми запобігли нарахуванню багатомільйонної компенсації за порушення з боку України і найближчим часом завершиться розгляд справи проти компанії порушника. На наступному тижні має відбутися наступне слухання, але очевидно, що детективів цікавить не міжнародне право і бюджет України, а короткочасний піар”, – додала ексзаступник міністра.

Бернацька також повідомила, що в понеділок, у визначений час, вона ще раз спробує пояснити в НАБУ, що виконання рішення Європейського суду з прав людини це не збитки, а виконання міжнародних зобов’язань України.

“Але це мабуть марна справа, тому очікую якнайшвидшого судового розгляду, щоб нарешті поставити крапку. Шкода тільки, що ці дії НАБУ наносять непоправну шкоду Україні, як члену Ради Європи та розгляду наших міждержавних позовів проти Росії в ЄСПЛ. На що може сподіватися країна, яка сама не виконує рішення суду?” – резюмувала вона.

У пресслужбі Національного антикорупційного бюро підтвердили, що їх детективи повідомили про підозру у заволодінні 54 млн грн шістьом особам.

Середних – колишній урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, колишній перший заступник міністра юстиції, бенефіціар приватної компанії та три особи, наближені до колишнього народного депутата України. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 ККУ (“привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем” та “легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”).

Зазначається, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, а також встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Слідство вважає, що підозрювані впродовж 2013-2016 рр. організували схему з використанням механізму звернення до Європейського суду з прав людини: ввели в оману європейську інституцію не поінформувавши її про всі обставин спірних правовідносин.