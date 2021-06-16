Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.
На посаду голови ОДА запропоновано кандидатуру Дмитра Живицького.
“У нас у переліку питань є звільнення і погодження призначення голови Сумської ОДА. Це проєкт указу президента України. Кандидат – Живицький Дмитро Олексійович”, – оголосив на засіданні прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Згідно з даними руху ЧЕСНО, Дмитро Живицький закінчив Сумський державний університет (інженерний факультет).
Він був заступником директора ВАТ “Суминафтопродукт” у 2002-2005 роках.
А в 2005-2016 роках Живицький займався підприємницькою діяльністю (як ФОП).
У 2014 році він безуспішно балотувався до Верховної Ради України 8-го скликання від “Сили людей”.
Живицький у 2016-2019 роках працював керівником апарату Сумської ОДА, а після зміни влади у 2019 році перейшов на роботу в Київ.
З вересня 2019 року до лютого 2020 року він був першим заступником міністра розвитку громад та територій Альони Бабак.
А 23 вересня 2020 року уряд призначив Живицького на посаду заступника міністра інфраструктури Владислава Криклія.
Після звільнення Криклія був звільнений і Живицький.
Варто зазначити, що головою Сумської ОДА з листопада 2020 року є Василь Хома. Як поінформував нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко, Кабмін погодив звільнення Хоми “за угодою сторін”.
Нового голову Сумської ОДА повинен призначити своїм указом президент Володимир Зеленський.
(На відео – з 18:05)
- 18 травня Верховна Рада України підтримала відставку Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури, Ігоря Петрашка – з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Максима Степанова – з посади міністра охорони здоров’я.