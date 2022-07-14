Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Зазначається, що у травні 2014 року капітан 2 рангу під час тимчасової окупації військовими РФ території Криму перейшов на бік ворога. Зрадивши українській народ, він не з’явився на службі в пункті постійної дислокації на материковій частині України та відмовився виконувати обов’язки несення служби у ЗСУ. Ще у 2015 році колишньому офіцеру повідомили про підозру у дезертирстві.

Наразі підозрюваний проходить військову службу у складі збройних сил РФ на посаді командира 155 окремої бригади морської піхоти – тактичного з’єднання морської піхоти тихоокеанського флоту та бере участь у збройній агресії РФ проти України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого в Миколаєві.