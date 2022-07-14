Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Зазначається, що у травні 2014 року капітан 2 рангу під час тимчасової окупації військовими РФ території Криму перейшов на бік ворога. Зрадивши українській народ, він не з’явився на службі в пункті постійної дислокації на материковій частині України та відмовився виконувати обов’язки несення служби у ЗСУ. Ще у 2015 році колишньому офіцеру повідомили про підозру у дезертирстві.
Наразі підозрюваний проходить військову службу у складі збройних сил РФ на посаді командира 155 окремої бригади морської піхоти – тактичного з’єднання морської піхоти тихоокеанського флоту та бере участь у збройній агресії РФ проти України.
Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого в Миколаєві.
- Раніше контррозвідка Служби безпеки запобігла спробі окупантів встановити місцезнаходження бойових позицій українських військ поблизу південного фронту. Під час спецоперації затримано мешканця Миколаєва, який, крім розвідки дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, збирав розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів у причорноморських районах.
- Також Служба безпеки України повідомила про затримання коригувальників ворожих ракетних ударів, які передавали РФ дані для обстрілів Львівської та Донецької областей, а також для обстрілу Києва.
- За матеріалами СБУ в Херсонській області повідомлено про підозру за фактом державної зради голові однієї із селищних рад Скадовського району.