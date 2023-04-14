Оприлюднені документи розвідки США - які були "злиті" у соцмережі - свідчать про те, що останніми місяцями правий уряд Еквадору розглядав можливість відправки в Україну гелікоптерів МІ-17 радянської розробки, що було підтримано Сполученими Штатами.

Про це повідомляє The New York Times.

Згідно з документами, Еквадор був би першою латиноамериканською країною, яка надіслала б військову допомогу Україні. Однак з оприлюднених документів не було зрозуміло, чи виконав Еквадор це.

Водночас міністерство закордонних справ Еквадору заперечило будь-які переговори з Україною, заявивши, що “пожертвування військових товарів і поставок не згадується в законодавстві Еквадору, тому операція з такими характеристиками була б неможливою”.

За словами Хуана Карлоса Еррери, професора міжнародного права в Кіто, який спеціалізується на Росії та Україні, політичні та економічні відносини між Еквадором і Росією стали тіснішими під час президентства Рафаеля Корреа, який обіймав цю посаду у 2007-2017 роках.

У 2021 році експорт Еквадору до Росії склав майже 1 мільярд доларів — це п’яте місце після США, Китаю, Панами та Чилі.

Водночас Еррера сказав, що відносини Еквадору з Росією були напруженими після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Чинний президент країни Гільєрмо Лассо миттєво засудив вторгнення Росії та висловив повну підтримку президенту України Володимиру Зеленському в телефонній розмові у червні минулого року.

У документах США під грифом “цілком таємно” від лютого 2023 року зазначається, що у Росії пропонували зупинити економічні зв’язки з Еквадором, якщо він допоможе Україні.

Принаймні три найбільші країни Латинської Америки — Бразилія, Колумбія та Аргентина, усі очолювані лівими — відмовилися надіслати Україні зброю, лідери яких стверджували, що вони не підтримають жодної сторони у війні.

Володимир Рувінскі, політолог з університету ICESI в Колумбії, який вивчає відносини Росії з Латинською Америкою, сказав, що країни Латинської Америки намагаються триматися осторонь конфлікту, “тому, що вони бояться”.

“Вони не впевнені, чим закінчиться ця війна, якими будуть нові правила гри. Вони стурбовані зміною міжнародного порядку”, — сказав він.

Згідно з даними американської розвідки, що просочилася, Еквадор сподівався відправити в Україну свої застарілі вертольоти МІ-17 і переконати Сполучені Штати надати альтернативні літаки. Офіційні особи Еквадору попросили США підтримати Україну у наданні гелікоптерів радянських часів.

Про потенційний перехід вперше повідомили еквадорські ЗМІ в січні.

Залишається незрозумілим, чи твердо пообіцяли американські офіційні особи замінити еквадорські літаки, якщо вони будуть відправлені до України.

Однак Лаура Річардсон, командувачка Південного командування США, заявила під час обговорення Атлантичної ради в січні, що уряд працює з країнами Латинської Америки, аби вони віддали російське обладнання Україні, а натомість отримали обладнання США. Вона додала, що вони “користуються” неспроможністю Росії забезпечити країни новою військовою технікою.

Еквадорські посадовці розуміли, що їхня допомога Україні може розлютити Росію, зазначається у документах.

Також у документах наголошується, що імовірно, Еквадор все-таки передасть Україні гелікоптери, однак не виключено, що вони можуть передувати.

“Без негайної матеріально-технічної підтримки США, — йдеться в аналізі, — Еквадор може переглянути свою заплановану пожертву в умовах російського економічного тиску та внутрішньополітичного тиску”.