Про це повідомив австралійський телеканал ABC.

Ассанж отримав еквадорське громадянство в січні 2018 року в результаті невдалої спроби уряду тодішнього президента Леніна Морено перетворити його в дипломата і вивести з посольства в Лондоні. З квітня 2019 року Ассанж знаходиться в британській в’язниці.

У понеділок суд по адміністративним спорам міста Пичинча прийняв рішення про громадянство.

Міністерство закордонних справ Еквадору заявило, що суд “діяв незалежно і дотримувався належних процедур в справі, яка мало місце при попередньому уряді і було порушена тим же попереднім урядом”.

Карлос Поведа, адвокат Ассанжа, сказав, що суд виніс рішення без належної правової процедури, і Ассанжа позбавили можливості взяти участь в слуханнях.

Він додав, що подасть апеляції з проханням доповнити і роз’яснити рішення.