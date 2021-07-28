Про це повідомив австралійський телеканал ABC.
Ассанж отримав еквадорське громадянство в січні 2018 року в результаті невдалої спроби уряду тодішнього президента Леніна Морено перетворити його в дипломата і вивести з посольства в Лондоні. З квітня 2019 року Ассанж знаходиться в британській в’язниці.
У понеділок суд по адміністративним спорам міста Пичинча прийняв рішення про громадянство.
Міністерство закордонних справ Еквадору заявило, що суд “діяв незалежно і дотримувався належних процедур в справі, яка мало місце при попередньому уряді і було порушена тим же попереднім урядом”.
Карлос Поведа, адвокат Ассанжа, сказав, що суд виніс рішення без належної правової процедури, і Ассанжа позбавили можливості взяти участь в слуханнях.
Він додав, що подасть апеляції з проханням доповнити і роз’яснити рішення.
- З 2012 року Ассанж перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення в сексуальних злочинах, які він завжди заперечував і які згодом були виключені. 11 квітня 2019 року Ассанж був заарештований у посольстві. Це сталося після того, Еквадор відмовив Ассанжу в наданні притулку, а президент Ленін Морено позбавив його еквадорського громадянства, звинувативши в спробах дестабілізувати уряд.
- У травні 2019 року Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу. Зараз він перебуває у в’язниці Бельмарш в Лондоні. США домагаються його екстрадиції.
- У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявляли, що не видадуть Джуліана Ассанжа в країну, де є смертна кара.