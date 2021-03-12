Вчені за допомогою космічного телескопа NASA Hubble виявили докази того, що екзопланета, що обертається навколо далекої зірки, можливо, втратила свою атмосферу, але придбала другу через вулканічну активність.

Про це повідомили в NASA.

Припускається, що планета GJ 1132 b виникла з товстим водневим шаром атмосфери. Вважається, що екзопланета, яка розміром в декілька разів перевищує діаметр Землі, швидко втратила свою початкову водневу і гелієву атмосферу через інтенсивне випромінювання молодої зірки, навколо якої вона обертається.

На подив астрономів, GJ 1132 b створила нову атмосферу. Грунтуючись на поєднанні прямих спостережень і висновків за допомогою комп’ютерного моделювання, вчені з’ясували, що атмосфера складається з молекулярного водню, ціаністого водню, метану, а також містить аерозольний серпанок.

“Це супер захоплююче, тому що ми вважаємо, що атмосфера, яку ми бачимо зараз, була відновлена, тому вона могла бути вторинною атмосферою”, – сказала співавтор дослідження Раіссі Естрела з Лабораторії реактивного руху NASA.