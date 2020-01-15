Скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН через збитий в Ірані український літак Boeing 737 недоцільно, оскільки влада цієї країни визнала свою провину.

Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні посол України в США Володимир Єльченко, повідомляє “Укрінформ”.

“На сьогоднішній день – ні”, – заявив Єльченко у відповідь на запитання, чи бачить він необхідність скликати Раду безпеки ООН з питання літака МАУ.

“У ситуації, якби Іран не визнав своєї провини, можливо, нам би довелося звертатися, в тому числі до Ради безпеки ООН. Але оскільки ситуація розвивалася дуже динамічно, я просто не бачу, яку мету ставлять перед собою ті, хто вважає, що потрібно скликати РБ ООН”, – пояснив він.

За словами Єльченка, зараз потрібно зосереджуватися на міжнародному розслідуванні і притягненні до відповідальності винних.

Посол нагадав, що 9 січня Україна скористалася можливістю винести в Радбез ООН питання про збитий Boeing. Тоді заступник глави МЗС Сергій Кислиця зачитав під час відкритих дебатів Ради Безпеки ООН спеціальну заяву від імені чотирьох країн – Канади, Німеччини, Швеції та України – громадяни яких загинули в авіакатастрофі.