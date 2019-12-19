Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Документ оприлюднено на сайті глави держави.

Так, Зеленський звільнив Єльченка з посади постійного представника України при ООН і посла України в Ямайці та призначив його послом України в США.

“Призначити Єльченка Володимира Юрійовича надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки”, – йдеться в тексті документа.

Володимиру Єльченку 60 років, він кадровий дипломат. У 1981 році Єльченко закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права КНУ ім. Т. Шевченка.

Відтоді він працює в МЗС і є одним із найдосвідченіших українських дипломатів.

Дипломатичну кар’єру в протокольному відділі МЗС УРСР Володимир Єльченко розпочав відразу після закінчення вузу, на початку 1980-х.

Починаючи з 1986 року, він шість років працював другим секретарем українського представництва в ООН. На початку 1990-х Єльченко повернувся до Києва і працював в МЗС України. У 1993 році кілька місяців був спостерігачем в складі миротворчих сил ООН в колишній Югославії (в Хорватії).

З 1997 по 2000 рр. він займав посаду постійного представника України при ООН. Згодом був заступником міністра закордонних справ Анатолія Зленка, заступником держсекретаря, державним секретарем і першим заступником міністра Костянтина Грищенка.

Після цього Єльченко п’ять років працював у Відні: послом України в Австрії та постійним представником України в міжнародних організаціях, розташованих в столиці цієї країни.

У 2010-2015 рр. був послом України в Росії, проте був відкликаний для консультацій у зв’язку з незаконною анексією Криму і більше не повертався до РФ.

Наприкінці 2015 року Єльченко знову став постійним представником України при ООН. У травні поточного року за сумісництвом він став послом України на Ямайці.