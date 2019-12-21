Про це розповів в інтерв’ю агентству “Укрінформ” колишній постійний представник України при ООН, новопризначений посол у США Володимир Єльченко.

“Без перебільшення, нам вдалося сформувати потужну групу друзів України, що вкрай важливо для протистояння російській агресії”, – зазначив він.

За словами дипломата, в “групу друзів України” входять всі країни Європейського Союзу, а також “наші головні стратегічні партнери – США і Великобританія”. Остання, на думку Єльченка, після виходу зі складу ЄС буде займати “ще сильнішу позицію щодо українського питання”.

“Адже досі Лондон змушений був рухатися у фарватері політики Євросоюзу, де не все так просто навіть із підтриманням санкцій проти Росії. Щоразу, коли раз на пів року порушується питання продовження санкційного режиму, всередині ЄС піднімаються дискусії – чи варто його зберігати в такому вигляді. Позиція Великої Британії близька до позиції США”, – розповів дипломат.

Єльченко уточнив, що серед друзів України – Польща, країни Балтії, Туреччина.

“Хоча Анкара і будує партнерські відносини з Російською Федерацією, її позиція в питаннях Криму й Донбасу тверда й однозначна. Тут вона цілковито на нашому боці”, – пояснив він.

Також до кола друзів України в ООН входять Канада, Австралія, Нова Зеландія і європейські країни, які не є членами ЄС, зокрема Швейцарія, Норвегія, Ісландія, а також більшість центральноамериканських країн (крім Нікарагуа, Куби і Венесуели).

“У Європі є лише одна країна, яка цинічно і хронічно голосує проти всіх українських резолюцій, – Сербія. Хоча вона вважає своєю стратегічною метою членство в ЄС, як і Україна, але займає відверто проросійську позицію. Причому не лише з українського питання. Це дивує також представників європейських країн. Сербія виглядає як такий собі острів негативу в Європі”, – наголосив Єльченко.