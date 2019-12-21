Росія створила в Організації Об'єднаних Націй (ООН) мережу з десятків, у тому числі прихованих, агентів ФСБ.

Про це заявив в інтерв’ю агентству “Укрінформ” колишній постійний представник України при ООН, новопризначений посол у США Володимир Єльченко.

Він пояснив, що Росія “має величезний вплив в ООН як постійний член Ради Безпеки”. Ряд країн, котрі зазвичай голосують із росіянами в унісон, залежні від РФ.

“Хтось її поважає, а хтось відверто боїться. Більшість із тих 22-23 країн, які голосують в унісон із Росією проти наших резолюцій, на 100 відсотків залежать від неї. Або від постачання зброї, або від списання якихось боргів, або російських вливань, без яких економіка не працюватиме. Це Нікарагуа, Куба, Венесуела в Латинській Америці. Бурунді, Судан – в Африці. М’янма, Камбоджа – в Азії”, – розповів дипломат.

Єльченко зазначив, що Росія також чинить прихований вплив на роботу ООН. За його словами, близько половини співробітників РФ в ООН можуть бути агентами ФСБ.

“Крім того, Росія впливає на роботу ООН приховано – через свої кадри. У секретаріаті Організації Об’єднаних Націй працює дві-три сотні росіян. Думаю, половина з них – це агентура ФСБ, явна чи відкрита. Так склалося ще з радянських часів, коли кожен другий працівник із СРСР був “підписаний”, як тоді казали, або був прямим агентом. Зараз російські кадри працюють на спецслужби Росії або, у м’якшому варіанті – на постпредство РФ. Я взагалі вважаю, що це агентурна мережа, створена в межах ООН” , – наголосив Єльченко.

Дипломат уточнив, що вплив Росії в ООН наразі “значно більший”, ніж України та “десятків інших країн”.

“Час від часу ми бачимо інформацію про те, що якогось співробітника ООН із Росії американські спецслужби попросили поїхати додому. Тобто іноді їх відловлюють. І така ситуація мало змінилася з часів СРСР”, – розповів він.