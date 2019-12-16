Американська сторона погодила видачу агремана для призначення постпреда України в ООН Володимира Єльченка послом України в США.

Про це в інтерв’ю виданню УНІАН повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

“Ми вже отримали агреман. … Це наш нинішній представник в ООН Володимир Єльченко”, — сказав Пристайко.

Зазначимо, агреман — це попередня згоду однієї держави на призначення певної особи в якості голови дипломатичного представництва іншої держави. Після отримання агремана кандидат стає “персоною грата” — послом, вісником або постійним повіреним.

За словами Пристайко, українська сторона вибрала Єльченка ще в жовтні.

“Ми визначилися ще два місяці тому”, — сказав він.

Довідка. Володимир Юрійович Єльченко — дипломат з 38-річним стажем, син секретаря ЦК Компартії України з ідеології Юрія Єльченка.

З 1981 р. Єльченко був на дипломатичній службі в МЗС УРСР, а після розпаду СРСР — в МЗС України. З 1997 по 2000 рр. обіймав посаду постійного представника України при ООН. Пізніше був заступником міністра, заступником держсекретаря, государственнис секретарем і перший заступник міністра.

Пізніше (2005-2006 рр.) займав посаду посла України в Австрії і постпред України при міжнародних організаціях у Відні. У 2010-2014 рр. був послом України в Росії, проте був відкликаний для консультацій у зв’язку з анексією Криму Росією і більше не повертався в РФ.

Наприкінці 2015 р. Єльченко знову став постійним представником України при ООН, а в травні поточного року за сумісництвом став послом України на Ямайці.