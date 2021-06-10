Про це повідомляє видання Vice.

Спершу про злам Electronic Arts — видавця Battlefield, FIFA і The Sims та багатьох інших відомих відеоігор — стало відомо з повідомлень на підпільних хакерських форумах.

У повідомленнях на форумі хакери заявили, що отримали вихідний код FIFA 21, а також код для її сервера підбору гравців, вихідний код і інструменти для рушія Frostbite, який використовується, зокрема, в Battlefield. Загальний об’єм вкрадених даних, відповідно до заяв, 780 ГБ.

EA підтвердила, що стався витік даних і що інформація, згадана хакерами, була вкраденої. Компанія переконує, що дані гравців в безпеці.

“Ми розслідуємо інцидент зі вторгненням у нашу мережу, коли було вкрадено обмежену кількість вихідного коду і пов’язаних інструментів. Доступ до даних гравців не отримували, і у нас немає підстав вважати, що існує будь-який ризик для конфіденційності гравців. Після інциденту ми вже внесли поліпшення в систему безпеки і не очікуємо, що це вплине на наші ігри або наш бізнес. Ми активно працюємо зі співробітниками правоохоронних органів і іншими експертами в рамках поточного кримінального розслідування”, — заявив представник EA в заяві Motherboard.