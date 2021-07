Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

29-річна спортсменка пробігла дистанцію за 10,61 секунди, що лише на 0,12 секунди швидше попереднього світового рекорду, встановленого 33-річною американкою Флоренс Гріффіт-Джойнер у 1988 році на Іграх у Сеулі (10,62).

Другою до фінішу прийшла Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (10,74, Ямайка). “Бронза” також їде на Ямайку, Шерічка Джексон пробігла 100 м за 10,76.

