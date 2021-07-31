Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
29-річна спортсменка пробігла дистанцію за 10,61 секунди, що лише на 0,12 секунди швидше попереднього світового рекорду, встановленого 33-річною американкою Флоренс Гріффіт-Джойнер у 1988 році на Іграх у Сеулі (10,62).
Другою до фінішу прийшла Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (10,74, Ямайка). “Бронза” також їде на Ямайку, Шерічка Джексон пробігла 100 м за 10,76.
Jamaica sweep the 100m medals🧹🧹🧹@FastElaine 10.61@realshellyannfp 10.74@sherickajacko 10.76
🇯🇲🇯🇲🇯🇲🇯🇲🇯🇲
Anybody else excited for the 4x100m? 👀 #Tokyo2020 pic.twitter.com/PIkKNAdmuK
— World Athletics (@WorldAthletics) July 31, 2021
Нагадаємо, що світовий рекорд на 100 метрах у чоловіків належить легендарному ямайському спринтерові Усейну Болту – його час 9,58. Він восьмикратний олімпійський чемпіон, 11-разовий чемпіон світу (рекорд в історії цих змагань серед чоловіків). За час виступів встановив вісім світових рекордів. Наразі є володарем світового рекорду у бігу на 200 метрів – 19,19 сек.
- Раніше повідомлялося, що спринтер із Південної Африки Акані Сімбіне встановив новий африканський рекорд на стометрівці. Відстань спортсмен подолав за 9,84 секунд.