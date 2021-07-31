Спринтерка з Ямайки Елейн Томпсон-Гера на Іграх у Токіо встановила новий олімпійський рекорд у бігу на 100 метрів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

29-річна спортсменка пробігла дистанцію за 10,61 секунди, що лише на 0,12 секунди швидше попереднього світового рекорду, встановленого 33-річною американкою Флоренс Гріффіт-Джойнер у 1988 році на Іграх у Сеулі (10,62).

Другою до фінішу прийшла Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (10,74, Ямайка). “Бронза” також їде на Ямайку, Шерічка Джексон пробігла 100 м за 10,76.

Нагадаємо, що світовий рекорд на 100 метрах у чоловіків належить легендарному ямайському спринтерові Усейну Болту – його час 9,58. Він восьмикратний олімпійський чемпіон, 11-разовий чемпіон світу (рекорд в історії цих змагань серед чоловіків). За час виступів встановив вісім світових рекордів. Наразі є володарем світового рекорду у бігу на 200 метрів – 19,19 сек.