Джерело: Міністерство енергетики України.

Як і минулої доби, майже половину всієї електроенергії, яку спожили українці, згенерували атомні електростанції.

Протягом поточної доби нижче Каховської ГЕС триває спад рівнів води на 1 – 10 см за годину з утриманням затоплень. Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив росіянами дамби.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання для споживачів. Відтак, за минулу добу у Херсоні вдалося підключити близько 70 споживачів. На Миколаївщині заживили 1 населений пункт.

Загалом у Херсоні залишаються без світла через підтоплення понад 14 тисяч споживачів, у деокупованій частині області – 4 населених пункти. На Миколаївщині без світла – ще понад 600 абонентів.

Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури через останні обстріли в Донецькій та Запорізькій областях.

Через пошкодження на Донеччині залишилися без світла майже 6 тисяч споживачів, у Запорізькій області – 4 тисячі.

Також через обстріл зафіксовано пошкодження лінії електропередачі Херсонської ТЕЦ. Сам об’єкт енергетичної інфраструктури не пошкоджено, він був заживлений за резервною лінією.

Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу вдалося повернути світло для понад 48 тисяч абонентів.

Через технологічні порушення в Дніпропетровській області без світла залишилися понад 8 тисяч споживачів, більшість із них заживлено. Також через несприятливі погодні умови в Запорізькій області знеструмлювалися 25 населених пунктів.

У Львівській області було зафіксовано пошкодження лінії електропередачі внаслідок ураження блискавкою. Тимчасово знеструмлювалися понад 300 споживачів.

За даними Міненерго, експорт та імпорт електроенергії не здійснювався.