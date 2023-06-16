Джерело: Міністерство енергетики України.
Як і минулої доби, майже половину всієї електроенергії, яку спожили українці, згенерували атомні електростанції.
Протягом поточної доби нижче Каховської ГЕС триває спад рівнів води на 1 – 10 см за годину з утриманням затоплень. Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив росіянами дамби.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання для споживачів. Відтак, за минулу добу у Херсоні вдалося підключити близько 70 споживачів. На Миколаївщині заживили 1 населений пункт.
Загалом у Херсоні залишаються без світла через підтоплення понад 14 тисяч споживачів, у деокупованій частині області – 4 населених пункти. На Миколаївщині без світла – ще понад 600 абонентів.
Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури через останні обстріли в Донецькій та Запорізькій областях.
Через пошкодження на Донеччині залишилися без світла майже 6 тисяч споживачів, у Запорізькій області – 4 тисячі.
Також через обстріл зафіксовано пошкодження лінії електропередачі Херсонської ТЕЦ. Сам об’єкт енергетичної інфраструктури не пошкоджено, він був заживлений за резервною лінією.
Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу вдалося повернути світло для понад 48 тисяч абонентів.
Через технологічні порушення в Дніпропетровській області без світла залишилися понад 8 тисяч споживачів, більшість із них заживлено. Також через несприятливі погодні умови в Запорізькій області знеструмлювалися 25 населених пунктів.
У Львівській області було зафіксовано пошкодження лінії електропередачі внаслідок ураження блискавкою. Тимчасово знеструмлювалися понад 300 споживачів.
За даними Міненерго, експорт та імпорт електроенергії не здійснювався.
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