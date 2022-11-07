Завдяки своїй багатофункціональності з його допомогою можна приготувати велику кількість страв, починаючи від м’яса, риби та закінчуючи піцою та десертами, не додаючи жодного жиру. Купити електрогриль в Україні можна за доступними цінами та будь-яку модель, тому що у них багатий модельний ряд.
Яка користь від електрогрилю
Нові моделі цього побутового приладу мають багато можливостей, яких часто немає в інших кухонних гаджетах
- Місткість. За допомогою кількох відсіків можна готувати відразу кілька страв за мінімальний час
- Дієтичні страви. Так як при жарці, запіканні та гасінні не використовується жир, на ньому можна приготувати продукти для людей які дотримуються ПП або вимушено дотримуються суворої дієти з якихось причин
- Запах. Приготування страв у моделях закритого вигляду, на відміну від мангалу, не поширюється запах по кухні під час готування
- Безшумність. У більшості моделей знижене шумо виробництво
- Універсальність цього приладу дозволяє приготувати безліч різноманітних страв
- Функціональність електрогрилю дозволяє гасити, смажити, розігрівати і розморожувати продукти
Що враховувати при виборі електрогрилю
Електричні грилі бувають закриті і відкриті. Вони виготовляються з різних матеріалів і мають кілька способів нагрівання. Для домашнього використання підійдуть настільні електрогрилі, які діляться на два основні види, контактні та безконтактні. На ринку надано великий асортимент електро грилів і щоб вибрати якісний прилад, слід врахувати такі правила:
- Температуру прожарювання
- Потужність
- Тип панелей. Вони можуть бути не знімні та знімні. Перший варіант встановлюється в бюджетних моделях, а другий в дорогих
- Кришка і кут її відкриття
- Покриття грат
- Управління
- Наявність функцій
Але на якій моделі ви не зупинили свій вибір, ви залишитеся задоволені придбанням і при цьому вживаючи тільки здорову їжу.