Електричний гриль є досить універсальним побутовим приладом, який може замінити мангал, сковорідку або каструлі. Це чудова альтернатива приготування страв на природі чи духовці, максимально зберігаючи всі вітаміни продуктів. Він не є життєво важливим предметом побутової кухонної техніки, хоча його популярність зростає з неймовірною швидкістю.

Завдяки своїй багатофункціональності з його допомогою можна приготувати велику кількість страв, починаючи від м’яса, риби та закінчуючи піцою та десертами, не додаючи жодного жиру. Купити електрогриль в Україні можна за доступними цінами та будь-яку модель, тому що у них багатий модельний ряд.

Яка користь від електрогрилю

Нові моделі цього побутового приладу мають багато можливостей, яких часто немає в інших кухонних гаджетах

Місткість. За допомогою кількох відсіків можна готувати відразу кілька страв за мінімальний час

Дієтичні страви. Так як при жарці, запіканні та гасінні не використовується жир, на ньому можна приготувати продукти для людей які дотримуються ПП або вимушено дотримуються суворої дієти з якихось причин

Запах. Приготування страв у моделях закритого вигляду, на відміну від мангалу, не поширюється запах по кухні під час готування

Безшумність. У більшості моделей знижене шумо виробництво

Універсальність цього приладу дозволяє приготувати безліч різноманітних страв

Функціональність електрогрилю дозволяє гасити, смажити, розігрівати і розморожувати продукти

Що враховувати при виборі електрогрилю

Електричні грилі бувають закриті і відкриті. Вони виготовляються з різних матеріалів і мають кілька способів нагрівання. Для домашнього використання підійдуть настільні електрогрилі, які діляться на два основні види, контактні та безконтактні. На ринку надано великий асортимент електро грилів і щоб вибрати якісний прилад, слід врахувати такі правила:

Температуру прожарювання

Потужність

Тип панелей. Вони можуть бути не знімні та знімні. Перший варіант встановлюється в бюджетних моделях, а другий в дорогих

Кришка і кут її відкриття

Покриття грат

Управління

Наявність функцій

Але на якій моделі ви не зупинили свій вибір, ви залишитеся задоволені придбанням і при цьому вживаючи тільки здорову їжу.