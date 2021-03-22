За перші два місяці цього року китайська компанія Wuling продала більше 56 000 електрокарів Hong Guang Mini EV, і, таким чином цей електромобіль став найбільш продаваним електромобілем в світі в поточному році, випередивши Tesla Model 3.

Про це повідомляє видання The Verge.

У січні Wuling реалізувала понад 36 тис. крихітних хетчбеків, в лютому — понад 20 тис. штук, в той час як продажі Model 3 в січні і лютому становили 21 500 і трохи менше 13 700 одиниць відповідно.

Електромобіль Hong Guang Mini EV був створений спільним підприємством китайської державної компанії SAIC Motor, Wuling Motors й американського автомобілебудівного концерну General Motors. У Китаї його називають просто Wuling.

Ціна Hong Guang Mini EV в Китаї починається з 28 800 юанів (близько $4500). Довжина електромобіля становить трохи менш як 2,92 м, ширина — 1,5 м, висота — 1,63 м. Колісна база дорівнює 1,95 м, маса — 665 кг. Запас ходу на одному заряді електромобіля — до 170 км, максимальна швидкість — 100 км / ч. Як стверджує виробник, у ньому можуть розміститися чотири людини, а задні сидіння складаються, якщо буде потрібно перевезти невеликий вантаж.

Фото: Wuling Motor

Фото: Jengtingchen

Нині Hong Guang Mini EV продається тільки в Китаї, де він випередив з продажу Tesla Model 3 в другій половині 2020 року, вийшовши на друге місце за підсумками року, хоча його реалізація почалася тільки в липні.