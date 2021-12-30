Електромобіль Tesla Model 3 повертає лідерство на ринку Європи

Tesla Model 3 стане найпродаванішим цілком електричним транспортним засобом у Європі за підсумками 2021 року. Востаннє електромобіль очолював європейські чарти продажів у 2019 році.

Про це пише міжнародне видання InsideEVs.

Відповідно до даних дослідницької компанії JATO Dynamics, рівень продажу Tesla Model 3 сягнув 113 397 автомобілів за 11 місяців 2021 року. Це на 84% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Востаннє Model 3 очолив європейські чарти продажів у 2019 рік.

На другому місці з продажу на європейському ринку – VW ID.3. Німецький автовиробник реалізував із початку 2021 року 63 109 електрокарів, збільшивши рівень продажу на 125%.

Третє місце поки що за Renault Zoe із 60 551 проданим авто, на 27% менше проти 2020 року. Тоді електромобіль став лідером на Європейському ринку.

У звіті European Electric Car Report, прогнозується, що частка ринку електромобілів у 2021 році досягне рекордних 11%.

Відмічається, що Tesla стане маркою електромобілів №1 у Західній Європі з обсягом продажу близько 170 000 одиниць.

Довідка. Tesla Model 3 – середньорозмірний електромобіль виробництва американської компанії Tesla Inc. Модель представили 31 березня 2016 року. Вважається найдоступнішим електрокаром у гамі американської компанії Tesla. У базовій комплектації Model 3 оснащена батареєю Standart Range, яка дозволяє проїхати на одному заряді 350 км. Початкова вартість авто у базовій комплектації перевищує $40 тисяч.