Електромобіль Tesla Model 3 повертає лідерство на ринку Європи

Про це пише міжнародне видання InsideEVs.
Відповідно до даних дослідницької компанії JATO Dynamics, рівень продажу Tesla Model 3 сягнув 113 397 автомобілів за 11 місяців 2021 року. Це на 84% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Востаннє Model 3 очолив європейські чарти продажів у 2019 рік.
На другому місці з продажу на європейському ринку – VW ID.3. Німецький автовиробник реалізував із початку 2021 року 63 109 електрокарів, збільшивши рівень продажу на 125%.
Третє місце поки що за Renault Zoe із 60 551 проданим авто, на 27% менше проти 2020 року. Тоді електромобіль став лідером на Європейському ринку.
У звіті European Electric Car Report, прогнозується, що частка ринку електромобілів у 2021 році досягне рекордних 11%.
Відмічається, що Tesla стане маркою електромобілів №1 у Західній Європі з обсягом продажу близько 170 000 одиниць.
Довідка. Tesla Model 3 – середньорозмірний електромобіль виробництва американської компанії Tesla Inc. Модель представили 31 березня 2016 року. Вважається найдоступнішим електрокаром у гамі американської компанії Tesla. У базовій комплектації Model 3 оснащена батареєю Standart Range, яка дозволяє проїхати на одному заряді 350 км. Початкова вартість авто у базовій комплектації перевищує $40 тисяч.
- Раніше повідомлялось, що за перші два місяці 2021 року китайська компанія Wuling продала понад 56 000 електрокарів Hong Guang Mini EV. Електромобіль став найбільш продаваним у світі, випередивши Tesla Model 3.
- Нагадаємо, американська компанія Tesla зупинила продаж бюджетної версії електрокроссовера Model Y через місяць після появи на ринку.
- При цьому німецький автомобільний концерн Volkswagen у третьому кварталі 2021 року вдвічі збільшив постачання електромобілів.
- Автовиробник Porsche у 2020 році продав понад 20 000 електромобілів Taycan. Це був перший рік випуску цієї моделі. За підсумками року Taycan став одним з найпродаваніших моделей Porsche. Автокомпанія Audi, яка разом з Porsche входить в концерн Volkswagen Group, також відзвітувала про успіхи 2020 року. Згідно зі звітом, у 2020 році було продано 47 324 електрокросоверів e-tron.
- При цьому, продаж нових легкових автомобілів із бензиновим та дизельним двигунами у країнах Європейського Союзу знизився на 20,5% проти аналогічного періоду 2020 року. Показник у 713 346 зареєстрованих авто виявився найгіршим з листопада 1993 року.
- У листопаді у компанії Tesla заявили, що на заправних станціях можна буде зарядити будь-який електромобіль. Наразі у світі вже є понад 25 тисяч електрозаправних станцій Supercharger.