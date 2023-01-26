Про це сповіщає пресслужба ДТЕК в Telegram.
Повідомляється, що станом на 15:00 вдалось відновити постачання електроенергії в усі лікарні, котельні, насосні станції та іншу критичну інфраструктуру Одеси.
Наголошено, що ситуація дуже складна, тому на Одещині і надалі діють екстрені відключення світла.
Нагадаємо, що вранці, 26 січня, в Одесі, а також Одеській, Дніпропетровській та Київській областях запровадили екстрені відключення світла у зв’язку з загрозою ракетної атаки з боку Росії.
За даними пресслужби, це був вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури у разі досягнення ворожими ракетами цілі.
Також запевнили, що продовжується робота над стабілізацією ситуації.
- Сьогодні, 26 січня, під час масованої ракетної атаки російських військ в Одеській області зазнала пошкоджень енергетична інфраструктура, внаслідок чого продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.
- Мешканці Одеської області через низькі ліміти споживання отримують лише 15% необхідної електроенергії, відтак жителі регіону мають світло близько 6 годин на добу.
- В окремих регіонах продовжують діяти екстрені відключення електроенергії після сьогоднішньої ракетної атаки росіян на енергооб’єкти України.