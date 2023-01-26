Сьогодні, 26 січня, після масованої атаки РФ по всій території України енергетикам вдалося заживити об'єкти інфраструктури в Одесі.

Про це сповіщає пресслужба ДТЕК в Telegram.

Повідомляється, що станом на 15:00 вдалось відновити постачання електроенергії в усі лікарні, котельні, насосні станції та іншу критичну інфраструктуру Одеси.

Наголошено, що ситуація дуже складна, тому на Одещині і надалі діють екстрені відключення світла.

Нагадаємо, що вранці, 26 січня, в Одесі, а також Одеській, Дніпропетровській та Київській областях запровадили екстрені відключення світла у зв’язку з загрозою ракетної атаки з боку Росії.

За даними пресслужби, це був вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури у разі досягнення ворожими ракетами цілі.

Також запевнили, що продовжується робота над стабілізацією ситуації.