Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України з посиланням на заяву очільника Міненерго Германа Галущенка.
Міністр зазначив, що ремонтні роботи триватимуть цілодобово до повного відновлення постачання електроенергії у домівки українців. За його словами, цього разу російські терористи застосували нову тактику завдавання ударів – використовували водночас різні типи ракет та дрони.
“На жаль, є влучання як в об’єкти генерації, так і в об’єкти передачі, тобто електричні підстанції. Ситуація непроста, але вже зараз ми можемо констатувати, що відновлено енергопостачання, яке обмежувалося 9 березня в 14 областях. Ремонтні роботи тривають і будуть продовжуватися цілодобово до повного відновлення енергопостачання”, – розповів очільник Міненерго.
Він також додав, що внаслідок 15-го масованого обстрілу Росією енергетичної системи України вже вшосте було знеструмлено Запорізьку АЕС. Станцію вимушено перевели на резервне живлення від дизель-генераторів. Проте зараз електропостачання станції, яке забезпечується Україною протягом понад року окупації ЗАЕС, відновлено.
Герман Галущенко підкреслив, що з 10 жовтня, коли почалися регулярні масовані атаки російських терористів на енергетичні об’єкти України, українські енергетики розробили низку механізмів, як діяти у відповідних екстремальних умовах.
“За цей період ми напрацювали технічні рішення, які дозволяють нам утримати систему цілісною. І сьогодні ми це довели: попри чергову нічну масовану атаку, на ранок енергетична система України залишалася цілісною”, – підсумував міністр.
- 9 березня внаслідок чергового російського масованого удару була повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до МАГАТЕ та партнерів вжити заходів для припинення російського ядерного тероризму.
- Фахівці “Укренерго” відновили енергоживлення Запорізької атомної електростанції, перерване сьогоднішніми ракетними ударами.
- У ніч на 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема й у столиці України.