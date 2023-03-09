Енергетики відновили електропостачання у більшості областей України, де було пошкоджено енергетичні об’єкти внаслідок сьогоднішньої масованої атаки РФ.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України з посиланням на заяву очільника Міненерго Германа Галущенка.

Міністр зазначив, що ремонтні роботи триватимуть цілодобово до повного відновлення постачання електроенергії у домівки українців. За його словами, цього разу російські терористи застосували нову тактику завдавання ударів – використовували водночас різні типи ракет та дрони.

“На жаль, є влучання як в об’єкти генерації, так і в об’єкти передачі, тобто електричні підстанції. Ситуація непроста, але вже зараз ми можемо констатувати, що відновлено енергопостачання, яке обмежувалося 9 березня в 14 областях. Ремонтні роботи тривають і будуть продовжуватися цілодобово до повного відновлення енергопостачання”, – розповів очільник Міненерго.

Він також додав, що внаслідок 15-го масованого обстрілу Росією енергетичної системи України вже вшосте було знеструмлено Запорізьку АЕС. Станцію вимушено перевели на резервне живлення від дизель-генераторів. Проте зараз електропостачання станції, яке забезпечується Україною протягом понад року окупації ЗАЕС, відновлено.

Герман Галущенко підкреслив, що з 10 жовтня, коли почалися регулярні масовані атаки російських терористів на енергетичні об’єкти України, українські енергетики розробили низку механізмів, як діяти у відповідних екстремальних умовах.

“За цей період ми напрацювали технічні рішення, які дозволяють нам утримати систему цілісною. І сьогодні ми це довели: попри чергову нічну масовану атаку, на ранок енергетична система України залишалася цілісною”, – підсумував міністр.