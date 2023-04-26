Про це інформує пресслужба “Укренерго”.
У компанії зазначили, що все ще триває водопілля, відтак гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби.
“Електростанції почали щорічну ремонтну кампанію, яка є обов’язковою для підготовки до зимового періоду. Наразі вихід у ремонт кількох енергоблоків компенсується активною роботою гідроелектростанцій та відновлюваних джерел енергії”, – розповіли в “Укренерго”.
А також зауважили, що ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.
Нагадаємо, що 14 квітня в Україні офіційно завершився опалювальний сезон.
“Ми успішно пройшли найважчу за часи незалежності зиму. Українці були з теплом! Наразі споживачі в усіх областях України відключені від опалення. Разом з учасниками Штабу з підготовки до опалювального сезону 2022/2023, який я очолював, були готові до різних варіантів розвитку подій”, – повідомив голова правління “Нафтогаз України”, очільник Штабу з підготовки до опалювального періоду 2022-2023 років Олексій Чернишов.
А також додав, що отриманий за минулий рік досвід допоможе гідно пройти й наступний опалювальний сезон 2023-2024 років, до якого група “Нафтогаз України” вже розпочала підготовку.
Зазначимо, що під час опалювального сезону 2022-2023 років російські загарбники здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об’єктах України.
Загалом понад 1200 ракет та дронів російські військові випустили по ключових енергетичних об’єктах України. З них понад 250 таки влучили у ціль, внаслідок чого 43% магістральних мереж було пошкоджено.
Крім того, усі теплові та гідроелектростанції зазнали різного ступеню ушкоджень від обстрілів РФ.
За оцінкою Світового банку й ПРООН масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі, виняткові: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі “Укренерго” цьогоріч складають майже 1 млрд доларів. Жодна європейська енергосистема не зазнавала такої масштабної спроби знищення.
- Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький під час виступу на дискусії “Захист критичної інфраструктури при перебудові енергетики” заявив, що Україна вже готується до наступної зими за трьома напрямками, кожен із яких є критично важливим для енергетики.
- Резерв в енергосистемі України дозволяє збільшити обсяги електроенергії для експорту до Європи.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко дозволив розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту.