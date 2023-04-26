Станом на 26 квітня виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, зокрема електростанції вже почали проводити ремонтні роботи у межах підготовки до наступної зими.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

У компанії зазначили, що все ще триває водопілля, відтак гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби.

“Електростанції почали щорічну ремонтну кампанію, яка є обов’язковою для підготовки до зимового періоду. Наразі вихід у ремонт кількох енергоблоків компенсується активною роботою гідроелектростанцій та відновлюваних джерел енергії”, – розповіли в “Укренерго”.

А також зауважили, що ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.

Нагадаємо, що 14 квітня в Україні офіційно завершився опалювальний сезон.

“Ми успішно пройшли найважчу за часи незалежності зиму. Українці були з теплом! Наразі споживачі в усіх областях України відключені від опалення. Разом з учасниками Штабу з підготовки до опалювального сезону 2022/2023, який я очолював, були готові до різних варіантів розвитку подій”, – повідомив голова правління “Нафтогаз України”, очільник Штабу з підготовки до опалювального періоду 2022-2023 років Олексій Чернишов.

А також додав, що отриманий за минулий рік досвід допоможе гідно пройти й наступний опалювальний сезон 2023-2024 років, до якого група “Нафтогаз України” вже розпочала підготовку.

Зазначимо, що під час опалювального сезону 2022-2023 років російські загарбники здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об’єктах України.

Загалом понад 1200 ракет та дронів російські військові випустили по ключових енергетичних об’єктах України. З них понад 250 таки влучили у ціль, внаслідок чого 43% магістральних мереж було пошкоджено.

Крім того, усі теплові та гідроелектростанції зазнали різного ступеню ушкоджень від обстрілів РФ.

За оцінкою Світового банку й ПРООН масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі, виняткові: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі “Укренерго” цьогоріч складають майже 1 млрд доларів. Жодна європейська енергосистема не зазнавала такої масштабної спроби знищення.