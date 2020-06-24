Про це Кравець написала на своїй сторінці в Instagram.

Друзі! Давайте одразу і по справі. Я нікуди не збираюся. Ні в які мери, міністри і ось це ось все, заявила вона.

При цьому артистка ще раз підкреслила, що політика їй не цікава.

Нагадаємо, що упродовж першого року президентства Володимира Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах “Студії квартал 95 чи були товаришами або родичами Зеленського, отримали державні посади.