Артистка "95 кварталу" Олена Кравець, яка часто грала Юлію Тимошенко, розповіла, чи збирається робити політичну кар'єру.

Про це Кравець написала на своїй сторінці в Instagram.

“Друзі! Давайте одразу і по справі. Я нікуди не збираюся. Ні в які мери, міністри і ось це ось все“, – заявила вона.

При цьому артистка ще раз підкреслила, що політика їй не цікава.

Нагадаємо, що упродовж першого року президентства Володимира Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах “Студії квартал 95 чи були товаришами або родичами Зеленського, отримали державні посади.