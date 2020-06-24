Про це Кравець написала на своїй сторінці в Instagram.
“Друзі! Давайте одразу і по справі. Я нікуди не збираюся. Ні в які мери, міністри і ось це ось все“, – заявила вона.
При цьому артистка ще раз підкреслила, що політика їй не цікава.
Нагадаємо, що упродовж першого року президентства Володимира Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах “Студії квартал 95 чи були товаришами або родичами Зеленського, отримали державні посади.
- 12 травня Зеленський призначив екс-речницю “Кварталу 95” Тетяну Руденко, сестру депутатки Ольги Руденко, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.