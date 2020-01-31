Олена Зеленська розповіла, що сталося з її акаунтом в Facebook

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що сталося з її Facebook-акаунтом відразу ж після появи.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

За словами першої леді, її профіль заблокували, запідозривши на ньому підозрілу активність.

Після блокування сторінка першої леді знову доступна.

“Моя новостворена сторінка в Facebook вже два дні в зоні турбулентності. А вчора через зафіксовану “підвищену підозрілу активність” профіль взагалі був заблокований. Зараз всі повідомлення відновили, але про всяк випадок дублюю повідомлення ще і тут”, – написала дружина президента.

Нагадаємо, 27 січня в Facebook з’явився офіційний блог першої леді України Олени Зеленської, який миттєво привернув загальну увагу користувачів і вони буквально завалили перший пост коментарями.

Олена Зеленська повідомила підписникам, що тепер робитиме інформативні публікації і писати лонгріди в соцмережі Facebook, а Instagram залишиться тільки для емоцій.

“Вітаю на моїй Facebook-сторінці! Все про наші з командою ініціативи, проєкти, плани та перебіг їхньої реалізації, заходи, візити, робочі зустрічі – тут. А також – враження, відчуття, роздуми. Дякую, що ви зі мною!” – написала Олена Зеленська.

Варто відзначити, що менш ніж за два дні під публікацією користувачі соцмережі залишили майже 4 тис. коментарів і основна маса їх була не на користь Олени Зеленської та її чоловіка – президента України.

За три дні існування сторінка першої леді України зникла. Так, станом на 23:00 29 січня, сторінки Зеленської в Facebook була заблокована.

Вчора в соцмережі з’явилася друга сторінка Зеленської. Варто відзначити, що за кілька годин під публікацією користувачі соцмережі залишили майже 900 коментарів.

“Лєна, що ж ти від своїх шанувальників тікаєш. Ми тебе всюди знайдемо, щоб вшанувати тебе персонально. Давай, сонечко, чекаємо на твої шедеври, на твій стиль в одязі (це взагалі варто окремої сторінки). Піаніно ти наше з роялем. Ну ти зрозуміла”, – пишуть користувачі соцмережі.