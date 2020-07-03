Про це поінформували в прес-службі Офісу президента України.

Олена Зеленська вже виписалася з лікарні.

“Перша леді України Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19 і сьогодні виписалася з лікарні. Вона почувається добре та щаслива знову бути з родиною”, – наголошується в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що, подолавши COVID-19, Зеленська ще потребує “продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії”.

Лікуватися перша леді буде вдома.

Про те, що Олена Зеленська підхопила коронавірус, стало відомо 12 червня. Вона перебувала на самоізоляції.

16 червня в Офісі президента повідомили, що перша леді ушпиталена до однієї з лікарень Києва з діагнозом “негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості”.

Президент Володимир Зеленський і діти також пройшли тестування на коронавірус, їх результати були негативними.