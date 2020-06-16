Про це повідомили в Офісі президента.
Минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді виявили коронавірус.
“Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний”, – зазначили в ОПУ.
Перша леді зараз перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.
Проведені вчора чергові ПЛР-тести на COVID-19 Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.
- Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що Олена Зеленська заразилася коронавірусом.
- Раніше Володимир Зеленський заявив, що хотів спеціально заразитися коронавірусом та ізолюватися на Банковій, але його відрадили.