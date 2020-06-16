Дружину Президента України Олену Зеленську госпіталізовано до лікарні в місті Києві.

Про це повідомили в Офісі президента.

Минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді виявили коронавірус.

“Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний”, – зазначили в ОПУ.

Перша леді зараз перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.

Проведені вчора чергові ПЛР-тести на COVID-19 Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.