Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Поєдинок тривав 1 годину і 47 хвилин. Українка розібралася з суперницею в двох сетах, дожавши її на тай-брейку – 6: 3, 7: 6 (4). Далі Еліна зіграє проти переможниці пари Анетт Контавейт з Естонії – Світлана Кузнєцова з Росії.

Світоліна виграла поспіль титули в Римі у 2017 і 2018 роках.

  • Перша ракетка України і п’ята ракетка світу Еліна Світоліна увійшла до ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу за версією журналу Forbes.