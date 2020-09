Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Поєдинок тривав 1 годину і 47 хвилин. Українка розібралася з суперницею в двох сетах, дожавши її на тай-брейку – 6: 3, 7: 6 (4). Далі Еліна зіграє проти переможниці пари Анетт Контавейт з Естонії – Світлана Кузнєцова з Росії.

Світоліна виграла поспіль титули в Римі у 2017 і 2018 роках.

First match in 6 months is a victory for @ElinaSvitolina.

She bests Pavlyuchenkova 6-3. 7-6(4).#ibi20 pic.twitter.com/MqIzMMOhTe

— wta (@WTA) September 16, 2020