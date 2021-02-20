Перша ракетка України і п’ята ракетка світу Еліна Світоліна та її бойфренд – французький тенісист Гаель Монфіс оголосили про перерву в стосунках.

Відповідне повідомлення з’явилося в Instagram Stories Світоліної. Аналогічний текст виклав у себе в Instagram і Монфіс.

“Всім привіт! Ми з Гаелем Монфісом вирішили зробити перерву в наших стосунках. Рішення було неймовірно складним, тому що ми все ще любимо один одного”, – зазначили тенісисти.

У заяві йдеться, що вони також кращі друзі, які розуміють, що “потрібно дати одне одному більше простору, і допомогти один одному жити максимально радісним і повним життям”.

“Ми не будемо коментувати цю ситуацію. Дякуємо вам заздалегідь за те, що поважаєте наше особисте життя”, – сказано в заяві тенісистів.

Варто зазначити, що спортсмени вже видалили спільний акаунт в Instagram (g.e.m.s.life).

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс почали зустрічатися наприкінці 2018 року (про що в інтерв’ю розповідала сама тенісистка).

У червні 2019 року в ЗМІ з’явилася інформація, що Світоліна і Монфіс розлучилися. Чутки про розрив між українкою та французом виникли після того, як їхній спільний акаунт в Instagram, на якому вони разом публікували відео і фото, був видалений.

Згодом пара відновила спільний Instagram-аккаунт.

Влітку 2019 року Монфіс прилітав разом із Світоліною до України. Пара тоді відвідала церемонію закриття Одеського кінофестивалю.