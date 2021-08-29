Еліна Світоліна виграла турнір WTA в Чикаго

ЗеПорушення

53

Всього порушень

26

Днів без порушень
14:01 У США батьки виплатять дорослому сину $30 тисяч за те, що викинули його порноколекцію
13:50 Підтримка партії Меркель продовжує падати менше ніж за місяць до виборів
13:27 Поблизу Гренландії випадково знайшли найпівнічніший острів у світі
12:23 У Києві відкрили Меморіал пам’яті загиблим киянам-учасникам АТО/ООС
11:06 29 серпня православні християни святкують Горіховий Спас
10:39 Британська психотерапевтка розповіла, як побороти в собі почуття провини, якщо ви когось образили
09:42 Проєктом меморіалу «Бабин Яр» має опікуватися Україна, – голова Світового конгресу українців
08:43 Обстріли на Донбасі: поранення отримали 10 українських бійців
08:27 В Україні за минулу добу зафіксовано 1906 нових випадків COVID-19
07:49 На Заході дощитиме: якою буде погода на 29 серпня
07:21 29 серпня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
03:24 Франція видала пропуски сотням афганців, яких ще не евакуювали
03:09 Евакуйована біженка з Афганістану народила дочку на борту літака
01:19 Кім Кардаш’ян у весільній сукні від Balenciaga взяла участь у третій презентації альбому Donda
00:22 «Талібан» збирається оголосити склад нового уряду Афганістану

28 серпня

23:32 США розпочали виведення американських військових з аеропорту Кабула
23:22 Бойовики «Талібану» захопили частину аеропорту Кабула
23:10 Від Трампа вимагають покрити судові витрати за програні справи
22:27 «Цей удар був не останнім»: Байден прокоментував атаку на бойовиків ІДІЛу
22:19 Нова атака на аеропорт Кабула може відбутися в найближчі 24 – 36 год, — Байден
22:08 Білий дім перегляне строки введення бустерної дози вакцини проти коронавірусу
21:52 Пентагон ліквідував «дві важливі цілі» серед бойовиків ІДІЛ
21:46 В Apple повідомили про можливі проблеми з динаміками в iPhone 12: обіцяють безоплатний ремонт
21:02 США надішлють 2,2 млн вакцин Pfizer/BioNTech до Південної Африки
20:41 60-річна француженка грабувала мерців: її судитимуть
20:18 Вівчарка Байденів, Мейджор, часто кусав працівників Білого дому
19:29 Теракт в Афганістані: деякі загиблі військові були на службі менш як рік
18:44 Велика Британія завершила евакуацію громадян з Афганістану
18:37 У Києві викрили потужну ботоферму: з 15 тис. акаунтів боти поширювали фейки про «Кримську платформу»
18:00 «Динамо» – «Колос»: де дивитися трансляцію матчу чемпіонату України
16:10 Мінкульт передумав купувати для бібліотек книгу про «виховання дітей», яку критикували за гендерні стереотипи

Еліна Світоліна виграла турнір WTA в Чикаго

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла хардовий турнір в Чикаго (США). Тепер у її активі 16 титулів WTA.

Неділя, 29 серпня 2021, 14:27

Фото: Еліна Світоліна/Instagram

Про це повідомляють #Букви.

Для Світоліної це був перший фінал у сезоні. Востаннє вона вигравала титул на турнірі в Страсбурзі, що відбувся торік восени.

На шляху до титулу WTA українка обіграла Клару Бурель, Фіону Ферро, Крістіну Младенович і Ребекку Петерсон. У фіналі вона зустрілася з Алізе Корне. 

Поєдинок тривав мінімальні два сети й завершився з рахунком 7:5, 6:4 на користь Світоліної.

Француженка Корне боролася за свій 7 титул WTA в кар’єрі. Раніше Світоліна та її суперниця зустрічалися на кортах Туру 7 разів (тепер рахунок в очних поєдинках 5-3).

Теги: WTA, Еліна Світоліна, теніс

Читати #Букви у Telegram і у Facebook