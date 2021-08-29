Еліна Світоліна виграла турнір WTA в Чикаго

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла хардовий турнір в Чикаго (США). Тепер у її активі 16 титулів WTA.

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Для Світоліної це був перший фінал у сезоні. Востаннє вона вигравала титул на турнірі в Страсбурзі, що відбувся торік восени.

На шляху до титулу WTA українка обіграла Клару Бурель, Фіону Ферро, Крістіну Младенович і Ребекку Петерсон. У фіналі вона зустрілася з Алізе Корне.

Поєдинок тривав мінімальні два сети й завершився з рахунком 7:5, 6:4 на користь Світоліної.

Француженка Корне боролася за свій 7 титул WTA в кар’єрі. Раніше Світоліна та її суперниця зустрічалися на кортах Туру 7 разів (тепер рахунок в очних поєдинках 5-3).

It's @ElinaSvitolina's kind of town! 🎶 Chicago's top seed claims her 16th WTA trophy, defeating Cornet for a first title since September!#ChiTennisFestival pic.twitter.com/bGYTgUi1sB — wta (@WTA) August 28, 2021