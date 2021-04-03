Перша ракетка України Еліна Світоліна та її хлопець – французький тенісист Гаель Монфіс оголосили про заручини.

Про цю подію вони повідомили у своїх соцмережах.

Українська тенісистка опублікувала селфі з Монфісом на тлі озера в горах і фото каблучки.

“ТАК!!! До початку нашого назавжди”, – підписала знімки Світоліна.

Монфіс у своєму Instagram також повідомив, що зробив пропозицію українській тенісистці.

“Вона сказала: “Так!” Мадам Монфіс, Еліна Світоліна”, – написав він.

Публікації тенісисти супроводили хештегом “липень 2021”. Ймовірно, саме у липні відбудеться весілля.

Про те, що Еліна Світоліна та Гаель Монфіс почали зустрічатися, стало відомо в 2019 році.

У червні 2019 року в ЗМІ з’явилася інформація, що Світоліна і Монфіс розлучилися. Чутки про розрив між українкою та французом виникли після того, як їхній спільний акаунт в Instagram, на якому вони разом публікували відео і фото, був видалений.

Згодом пара відновила спільний Instagram-аккаунт (g.e.m.s.life).

Влітку 2019 року Монфіс прилітав разом зі Світоліною до України. Пара тоді відвідала церемонію закриття Одеського кінофестивалю.

У лютому цього року Світоліна та Монфіс оголосили про перерву в стосунках. У спільній заяві йшлося, що вони розуміють, що “потрібно дати одне одному більше простору, і допомогти одне одному жити максимально радісним і повним життям”. Тенісисти тоді знову видалили спільний акаунт в Instagram.

Проте днями Світоліна та Монфіс поновили акаунт й дали зрозуміти, що вони знову разом.

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