Про це повідомляє в Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

Бізнес-політична еліта формує опозицію чинній владі Кремля. Їхня мета наразі — якнайшвидше усунути від влади Путіна. Зокрема для того, щоб відновити економічні зв’язки із Заходом, які втратили через повномасштабний напад на Україну.

Серед варіантів усунення йдеться про отруєння, раптову хворобу і нещасний випадок. Наступником президента країни-агресора може стати директор ФСБ Олександр Бортников. Через фатальні прорахунки в нападі на Україну він наразі потрапив у немилість з боку російського диктатора. Директор ФСБ та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії.

Розвідка Міноборони припустила, що недавній “злив” розташування чеченських підрозділів на півночі Києва може бути пов’язаний із цим. Можливо керівництво ФСБ намагається послабити вплив глави Чечні Рамзана Кадирова.

“Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ”, – додали в розвідці.