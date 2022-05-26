Розвідка Сполученого Королівства зауважила, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російська армія зазнала чималих втрат у своїх так званих елітних підрозділах. Йдеться про армійців, які служать у повітряно-десантних-військах РФ (ВДВ).

Про це повідомляється у Twitter міноборони Великої Британії.

Зазначається, що Росія активно залучала ВДВ до війни в Україні. Зокрема російські десантники брали учать у спробі захопити Київ через Гостомельський аеродром у березні.

Також десантники РФ були залучені у наступі на Харків, який застопорився в Ізюмі. Окрім цього, російські десантники були і серед армійців, які нещодавно безрезультатно намагались перейти через річку Сіверський Донець.

Повітряно-десантні війська Росії зазвичай відправляють на найскладніші операції. Загалом у РФ нараховується 45 000 десантників, більшість з яких – це професійні солдати-контрактники. Вони мають елітний статус та отримують більшу зарплатню.

Однак у війні проти України Росія залучила десантників до завдань, які більше підходили для важкої броньованої піхоти, унаслідок чого ВДВ РФ зазнало великих втрат.

Такі наслідки можуть свідчити про те, що Росія не зуміла стратегічно правильно управляти десантниками та забезпечити собі перевагу у повітрі.

Неправильне задіяння ВДВ вказує на те, що значні інвестиції президента РФ Володимира Путіна у збройні сили призвели лише до незбалансованості загальних сил.

“Нездатність РФ передбачити опір українців і подальше самозаспокоєння російських командирів призвели до значних втрат у багатьох елітних підрозділах Росії”, – наголосили у британській розвідці.