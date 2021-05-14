Еліз Стефаник стала новою членкинею керівництва Республіканської партії в нижній палаті Конгресу. Тепер вона займає місце Ліз Чейні, яка раніше виступила з критичними заявами на адресу Дональда Трампа. Стефаник займає третю за важливістю посаду в партії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

До цього її місце займала Ліз Чейні. Однак напередодні членкиню керівництва партії таємним голосуванням зняли з цієї посади, бо вона прямо сказала, що Трамп веде електорат партії у зворотний бік від верховенства права.

Після цього республіканці вирішили обрати на місце Чейні політика, який був би максимально прихильним до Дональда Трампа. Це потрібно для того, аби Трамп підтримав кандидатів від партії на найближчих виборах, щоб забезпечити їм більшість.

36-річна Стефаник представляє штат Нью-Йорк в нижній палаті Конгресу. Вона активно захищала Трампа, коли відбувалися слухання щодо імпічменту у 2019 році.

Стефаник обрали більшістю голосів. Її супротивник – Чіп Рой.

Після голосування Трамп опублікував на особистому сайті заяву, в якій привітав Стефаник із новим призначенням.

“Вітаю Елізу Стефаник з її великою перемогою! Республіканська партія Палати представників – єдина, а рух “Зробимо Америку знову великою” – сильний”, – написав Трамп.