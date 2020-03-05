Сенатор США Елізабет Уоррен планує вийти з боротьби за номінацію в президенти США від Демократичної партії.

Про це пише The New York Times.

Зазначається, що, хоча підтримка Уоррен була підірвана в результаті “супервівторка”, в останні тижні гонки вона фактично витіснила мільярдера, колишнього мера Нью-Йорка Майкла Блумберга.

У жовтні минулого року, згідно з більшістю національних опитувань, Уоррен була національним лідером в області демократії, але до грудня її рейтинг впав. Вона інвестувала значні кошти в деякі штати, але це не окупилося: під час попереднього голосування Уоррен скотилася з третього місця в Айові на четверте в Нью-Гемпширі і Неваді, і на п’яте в Південній Кароліні.

Уточнюється, що демократична гонка, що почалася з рекордного числа кандидатів-жінок, тепер перетворилася на змагання чоловіків у віці 77 років і старше: колишнього віце-президента Джозефа Байдена-молодшого і Берні Сандерса.