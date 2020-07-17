Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Церемонія відбулася в п’ятницю, 17 липня, в Віндзорському замку поблизу Лондона. Вона була організована під відкритим небом з дотриманням соціального дистанціювання.

Під час церемонії королева використовувала меч, що належав її батькові, королю Георгу VI.

Спочатку Єлизавета II торкнулася мечем правого плеча Мура, а потім лівого.

Разом із Муром на церемонії була присутня його сім’я – дочка, зять і онуки.

Ветеран повідомив журналістам, що він “ніколи не міг уявити, що це станеться” і що це буде “найвидатніший день”.

“Це така висока нагорода, і отримати її від Її Величності – чого ще можна бажати? Це був абсолютно чудовий день для мене”, – заявив він.

Варто відзначити, що в останні кілька місяців королева скасувала майже всі офіційні зустрічі через спалах коронавірусу, тому сьогоднішня церемонія – особлива честь.

Том Мур став відомий після того, як в березні цього року, під час спалаху коронавірусу, почав збір пожертвувань для Національної служби охорони здоров’я. В обмін на пожертвування ветеран пообіцяв 100 раз обійти свій сад до свого сторіччя.

У результаті Муру вдалося зібрати понад 32 млн фунтів стерлінгів.