Про це повідомляє британське агентство ВВС.
Церемонія відбулася в п’ятницю, 17 липня, в Віндзорському замку поблизу Лондона. Вона була організована під відкритим небом з дотриманням соціального дистанціювання.
Під час церемонії королева використовувала меч, що належав її батькові, королю Георгу VI.
Спочатку Єлизавета II торкнулася мечем правого плеча Мура, а потім лівого.
Разом із Муром на церемонії була присутня його сім’я – дочка, зять і онуки.
Ветеран повідомив журналістам, що він “ніколи не міг уявити, що це станеться” і що це буде “найвидатніший день”.
“Це така висока нагорода, і отримати її від Її Величності – чого ще можна бажати? Це був абсолютно чудовий день для мене”, – заявив він.
Варто відзначити, що в останні кілька місяців королева скасувала майже всі офіційні зустрічі через спалах коронавірусу, тому сьогоднішня церемонія – особлива честь.
Том Мур став відомий після того, як в березні цього року, під час спалаху коронавірусу, почав збір пожертвувань для Національної служби охорони здоров’я. В обмін на пожертвування ветеран пообіцяв 100 раз обійти свій сад до свого сторіччя.
У результаті Муру вдалося зібрати понад 32 млн фунтів стерлінгів.
- У квітні ветеран Другої світової війни Том Мур заспівав кавер гімну англійського “Ліверпуля” You’ll Never Walk Alone і очолив чарт британських синглів, обійшовши канадського виконавця The Weeknd.
- 30 квітня королева Єлизавета II привітала з віковим ювілеєм ветерана Другої світової війни Тома Мура, який вирішив зібрати кошти для медиків NHS, що працюють в умовах епідемії коронавірусу.
- Британський ветеран Другої світової війни Том Мур на свій 100-річний ювілей отримав військове звання полковника.