Королева Єлизавета II привітала з віковим ювілеєм ветерана Другої світової війни Тома Мура, який раніше вирішив зібрати гроші для медиків NHS, що працюють в умовах епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Букінгемського палацу.

Цього ранку лорд-лейтенант Бедфордширу, особистий представник королеви в графстві, вручив вітальну листівку капітану Тому Муру від її Величності.

“Ми приєднуємося до побажань людей з усієї Великої Британії і всього світу, бажаючи капітану Тому Муру щасливого 100-річчя”, – йдеться в повідомленні.

Фото: The Royal Family

Щороку від імені королеви відправляються тисячі вітальних листівок людям, які святкують знаменні дні народження і річниці весілля.

Том Мур відомий тим, що вирішив зібрати гроші для медиків NHS, які працюють в умовах епідемії коронавірусу.

Він вирішив обійти свій 25-метровий сад сто разів і зібрати 1000 фунтів. Але йому вдалося зібрати у 70 разів більше в першу ж добу. Тоді Мур розширив збір, поставивши собі за мету в 1 млн фунтів.

Станом на 14 квітня капітан Мур зміг зібрати вже 2,35 млн фунтів (2,9 млн доларів) завдяки 115 тисячам благодійників.

Станом на 30 квітня пожертвування сягли 31 млн фунтів.