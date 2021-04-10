Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало перевірку вакцини проти коронавірусу від компанії Johnson & Johnson через рідкісні випадки тромбозу у щеплених людей.

Про це повідомила пресслужба EMA.

“PRAC (комітет EMA за оцінкою фармакологічних ризиків) почав огляд у зв’язку з сигналом, що насторожує, за повідомленнями про тромбоемболічні ускладнення (утворення тромбів, що призводить до закупорки судини) у людей, які отримали проти COVID-19 вакцину Janssen”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що було зафіксовано 4 випадки тромбозу після вакцинації препаратом від Johnson & Johnson. Один стався в ході клінічного випробування, а три – при використанні вакцини в США. При цьому, один з них закінчився летально.

В агентстві додали, що поки невідомо, чи впливає вакцина від Johnson & Johnson на випадки утворення тромбів. Після дослідження EMA вирішить, чи потрібно оновлювати інформацію про побічні ефекти цього препарату.

Вакцина Johnson & Johnson в даний час використовується тільки в США, вона була схвалена ЄС 11 березня 2021 року.

Впровадження вакцини ще не почалося ні в одній державі-члені ЄС, але планується в найближчі кілька тижнів.