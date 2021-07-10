Про це повідомила пресслужба регулятора.
Комітет розглянув 145 випадків міокардиту в Європейській економічній зоні серед людей, які отримували Pfizer, і 19 випадків серед людей, яким вводили Moderna.
Експерти також вивчили повідомлення про 138 випадків перикардиту після використання Pfizer і 19 випадків після використання Moderna.
Крім того, вони також вивчали випадки, що сталися по всьому світу.
Комітет дійшов висновку, що випадки міокардиту і перикардиту в основному трапляються протягом 14 днів після вакцинації, частіше після другої дози і у більш молодих чоловіків.
У п’яти випадках, що сталися в ЄЕЗ, загинули люди. Вони були або похилого віку, або мали супутні захворювання.
Тому Комітет рекомендує вказати міокардит і перикардит як можливі побічні ефекти вакцин Pfizer і Moderna.
- В Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) США додали попередження до інформаційних бюлетенів для пацієнтів, які вже отримали чи збираються отримати щеплення проти коронавірусу компаній Pfizer та Moderna. Вони можуть спричинити проблеми з серцем.