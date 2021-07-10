Комітет з безпеки Європейського медичного регулятора (EMA) прийшов до висновку, що міокардит і перикардит можуть виникати в дуже рідкісних випадках після вакцинації проти коронавірусу препаратами Pfizer і Moderna.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Комітет розглянув 145 випадків міокардиту в Європейській економічній зоні серед людей, які отримували Pfizer, і 19 випадків серед людей, яким вводили Moderna.

Експерти також вивчили повідомлення про 138 випадків перикардиту після використання Pfizer і 19 випадків після використання Moderna.

Крім того, вони також вивчали випадки, що сталися по всьому світу.

Комітет дійшов висновку, що випадки міокардиту і перикардиту в основному трапляються протягом 14 днів після вакцинації, частіше після другої дози і у більш молодих чоловіків.

У п’яти випадках, що сталися в ЄЕЗ, загинули люди. Вони були або похилого віку, або мали супутні захворювання.

Тому Комітет рекомендує вказати міокардит і перикардит як можливі побічні ефекти вакцин Pfizer і Moderna.