Ролик опубліковано в Instagram.
Маля, яке назвали Уна Пейдж Герд, з’явилося на світ ще у квітні. Несподівана новина про появу дитини в липні приголомшила фанатів акторки. Все стало на місця, коли Герд розповіла, що дівчинку виносила сурогатна матір.
Тепер Герд опублікувала перше відео, на якому можна розгледіти її дочку. В ролику Герд п’є напій зеленого кольору і намагається вгадати, з чого він зроблений.
“Можна вивезти дівчину з Лос-Анджелеса, але Лос-Анджелес з дівчини — ні”, — написала акторка в описі ролика.
- На початку 2020 року стало відомо, що колишнє подружжя Джонні Депп та Ембер Герд зустрінуться у суді. Зазначалося, що колишня Деппа мала докази його подружніх зрад з відомими акторками. Зокрема, йшлося про Анджеліну Джолі, Кіру Найтлі, Маріон Котіяр та інших знаменитостей.
- 8 липня у Лондоні відбулося перше судове засідання у справі. Ембер Герд також заявила, що актор бив її.
- 2 листопада Джонні Депп програв суд у справі про наклеп проти Ембер Герд і британського таблоїду The Sun щодо публікації, в якій британський таблоїд написав, що той бив свою колишню дружину.