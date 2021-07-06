Ролик опубліковано в Instagram.

Маля, яке назвали Уна Пейдж Герд, з’явилося на світ ще у квітні. Несподівана новина про появу дитини в липні приголомшила фанатів акторки. Все стало на місця, коли Герд розповіла, що дівчинку виносила сурогатна матір.

Тепер Герд опублікувала перше відео, на якому можна розгледіти її дочку. В ролику Герд п’є напій зеленого кольору і намагається вгадати, з чого він зроблений.