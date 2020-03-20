Про це йдеться у його зверненні.

“Коронавірусна хвороба вже шириться Україною. Щодня ми отримуємо результати лабораторних тестів з новими підтвердженими випадками і, на жаль, поки що їх ставатиме більше. Водночас поки що наша статистика менша, ніж у багатьох європейських країнах, але сподіватися на те, що вірус обійде Україну стороною, хибно. Найважче попереду. Вірус буде ширитися”, – заявив Ємець.

За його словами, попри те, що в нашій країні є багато талановитих професійних лікарів, сама недореформована медична система України значно слабша за європейські, і нам буде значно важче прийняти потужний удар, якого може завдати коронавірус при найгіршому сценарії.

“Але всі наші дії можуть бути марними, якщо кожен з вас не продемонструє свідомості та відповідальності. У даному випадку все залежить від конкретних вчинків кожного з нас. Залишайтеся вдома, мийте руки, тримайте дистанцію. Байдужість до карантину та нехтування правилами може коштувати життя. Подбайте про власну безпеку, піклуйтеся про стареньких родичів та не ігноруйте перших симптомів респіраторних захворювань”, – наголосив Ємець.

Міністр також закликав своєчасно звертатися до лікарів і не ставити під загрозу своє життя та здоров’я своїх близьких.

“Наше завдання — убезпечити людей, які перебувають у групі ризику, а це люди похилого віку. Всі ми маємо виконувати правила, аби сповільнити поширення хвороби”, – додав він.