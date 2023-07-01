Одного разу американський репер Маршалл Брюс Метерз III, більш відомий під сценічним псевдонімом Емінем, спробував повернутися до свого старого будинку для зйомок документального фільму, але в підсумку сидів на порозі, тому що чоловік, який там жив, не впустив його.

Джерело: LAD bible

Ще в 1999 році репер зробив шоу під назвою “Going Back”, де він відправився в місто Детройт, в якому провів більшу частину свого дитинства.

Однією з головних зупинок у турі був будинок, у якому він раніше жив.

Він сподівався, що його впустять, але власник відмовився відчиняти двері, оскільки вони сказали, що “не прибрали в будинку”.

Емінем намагався заплатити хлопцеві спочатку 40 доларів, а потім 60, щоб він відкрив двері та впустив їх всередину, але це не допомогло.

Натомість новий домовласник попросив 1000 доларів, але ні в Емінема, ні в когось зі знімальної групи не було таких грошей, тому вони не потрапили всередину.

Замість цього репер пішов у двір і здійснив мандрівку спогадами, згадуючи, де раніше були гойдалки.

Емінем сидів на порозі будинку та згадував подробиці свого дитинства.

“Мені було дуже важко заводити друзів, коли я був маленьким. Ми багато міняли школи, найдовше я був у школі близько трьох місяців. Взимку було холодно, я пропускав школу, просто не хотів йти. Подумав, що хочу просто читати реп”.

Емінем завершив історію, сказавши, що його друг брав його на реп-батли з іншими дітьми в школі.