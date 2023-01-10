Про це повідомляє видання Dedline.
“8 миля” – фільм про білого репера в Детройті з елементами автобіографії Емінема. Свого часу стрічка мала приголомшливий успіх, а Емінем отримав “Оскар” у 2003 році за найкращу пісню.
В інтерв’ю Big Boy TV 50 Cent заявив, що має намір показати “8 милю” на телебаченні. Він хоче пов’язати свою роботу зі спадщиною Емінема – для того, щоби молодь могла зрозуміти витоки їхньої субкультури.
50 Cent порівняв майбутнє творіння з “Бель-Ейр” – перезапуском серіалу “Принц із Беверлі-Хіллз” від Peacock.
- Американський репер Маршалл Брюс Метерз, відомий під сценічним псевдонімом Емінем, витратив 450 000 доларів США на придбання Bored Ape Yacht Club – NFT, який дуже схожий на нього самого.
- Американський репер Емінем (Маршалл Метерс III) відкрив у Детройті ресторан Mom’s spaghetti (“Мамині спагеті”). Виконавець особисто з’явився на відкритті й подавав страви своїм шанувальникам.