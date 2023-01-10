Американські репери 50 Cent (Кертіс Джексон) та Емімем (Маршалл Брюс Метерз) випустять нову адаптацію фільму "8 миля". Стрічці дадуть "нове життя" вже у форматі серіалу.

Про це повідомляє видання Dedline.

“8 миля” – фільм про білого репера в Детройті з елементами автобіографії Емінема. Свого часу стрічка мала приголомшливий успіх, а Емінем отримав “Оскар” у 2003 році за найкращу пісню.

В інтерв’ю Big Boy TV 50 Cent заявив, що має намір показати “8 милю” на телебаченні. Він хоче пов’язати свою роботу зі спадщиною Емінема – для того, щоби молодь могла зрозуміти витоки їхньої субкультури.

50 Cent порівняв майбутнє творіння з “Бель-Ейр” – перезапуском серіалу “Принц із Беверлі-Хіллз” від Peacock.