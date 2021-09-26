Американський репер Емінем (Маршалл Метерс III) 29 вересня відкриє в Детройті ресторан, який назвав Mom's spaghetti ("Мамині спагетті").

Про це пише видання The Detroit News.

Ресторан отримав назву на честь рядки з хіта музиканта 2002 року “Lose Yourself”. У ресторані буде представлений широкий вибір страв з спагеті і фрикадельок, а також буде відкрито магазин товарів під назвою “Трейлер”.

“His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy / There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti” (з англ. “Його долоні спітнілі, коліна слабкі, руки важкі / На його светрі вже блювота, мамині спагетті”) – читав Емінем.

За допомогою фрази “Mom’s spaghetti” Емінем позначав раптовий приступ блювоти, який наступав через стрес перед реп-баттлів.

Detroit News повідомляє, що Mom’s Spaghetti – результат співпраці Емінема і ресторанної групи Metro Detroit Union Joints, з якої репер раніше співпрацював.

Фанати репера пов’язують рекламну кампанію ресторану Емінема з можливим просуванням нового альбому. Вихід альбому очікується 1 жовтня.