Про це повідомляє видання Billboard.

Так, на початку 2020 року репер випустив 11 студійний альбом під назвою “Music to Be Murdered By”, до якого увійшли 20 композицій.

Назва альбому – пряме відсилання до платівки кінорежисера Альфреда Хічкока “Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By”.

До нової, другої частини альбому, Емінем додав приставку “Side B”. До нього увійшли 36 пісень, 16 з яких нові. Серед них – чимало колаборацій з іншими виконавцями: Dr. Dre, Ty Dolla $ign, Skylar Grey, та DJ Premier.

Про вихід нової роботи Емінем оголосив у своїх акаунтах в соціальних мережах. “Дядя Альфред чув, як ти кричиш про більше… Насолоджуйся Side B”, – написав музикант.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marshall Mathers (@eminem)