Про це інформують видання Variety і Deadline.

Емма Стоун повернеться до ролі Круелли Де Віль у сиквелі від студії Disney. Акторка вже підписала відповідний контракт.

“Ця угода демонструє, що може бути справедливий шлях уперед, який захищає виконавців ролей та об’єднує інтереси студій і талантів. Ми пишаємося тим, що працюємо разом із Еммою і Disney, і цінуємо готовність студії визнати її внесок як творчого партнера”, – зазначив агент акторки Патрік Вайтселл.

Новини про те, що студія Disney зніме сиквел фільму “Круелла”, з’явилися на початку червня. Тоді зазначалося що стрічка поки знаходиться на початковій стадії розробки. Однак тоді не було зрозуміло, чи побачать знову глядачі Емму Стоун у ролі Круелли.

Як відомо, сценарій “Круелли” був написаний на основі історії Лютелли де Явол, антагоністки роману Доді Сміт “101 далматинець” та однойменного мультфільму Волта Діснея 1961 року.

Дія картини відбувається в Лондоні 1970-х років. Молода модельєрка Круелла Де Віль стає одержимою собачими шкурами, особливо далматинців, поки, зрештою, не стає безжальною і жахливою легендою.

Прем’єра фільму “Круелла” відбулася наприкінці травня цього року. Стрічка зібрала понад 85 млн доларів у США та 220 млн доларів у світовому прокаті.