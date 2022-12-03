Емманюель Макрон на зустрічі з Ілоном Маском обговорив правила щодо контенту в Twitter – Reuters

Президента Франції Емманюель Макрон заявив, що провів "чітку і чесну" дискусію з власником Twitter Ілоном Маском про політику модерації контенту на платформі соціальних мереж.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, що за день до розмови з Ілоном Маском Емманюель Макрон висловив свою стурбованість щодо контенту в Twitter.

“Прозора політика щодо користувачів, значне посилення модерації контенту та захист свободи слова: Twitter має докласти зусиль, щоб відповідати європейським нормам”, – наголосив президент Франції після зустрічі з Маском.

I'll say it here, on Twitter, because it’s all about the blue bird. This afternoon I met with @elonmusk and we had a clear and honest discussion: — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 2, 2022

Нагадаємо, що у четвер Емманюель Макрон, який перебуває з візитом у США, заявив в інтерв’ю шоу Good Morning America, що, на його думку, існують “обов’язки й межі” свободи слова. Оглядачі повідомили про сплеск мови ненависті на платформі після того, як захисник свободи слова Маск оголосив про амністію акаунтів, заблокованих при попередньому керівництві компанії.

Зазначимо, що після того, як американський мільярдер Ілон Маск став власником Twitter, кількість дописів у мережі із расистськими, гомофобними та антисемітськими висловами зросла.

До того, як Ілон Маск придбав Twitter, образи щодо темношкірих американців з’являлися в соціальних мережах в середньому 1 282 рази на день. Після того, як мільярдер став власником соцмережі, вони підскочили до 3 876 разів на день. Раніше образи щодо ЛГБТК+ спільноти з’являлися в Twitter в середньому 2 506 разів, а нині подібні висловлювання зросли до 3 964 разів на день. Крім того, антисемітські дописи, які стосуються євреїв чи юдаїзму, зросли більш ніж на 61% за два тижні.

Такі результати досліджень надали Центр протидії цифровій ненависті та інші організації, які вивчають онлайн-платформи. Утім, цифри відносно невеликі, аби вважати зростання нетипово високим, кажуть дослідники.

Також облікові записи, які раніше Twitter регулярно видаляв, як-от ті, що причетні до Ісламської держави, знову повернулися. Зазначається, що подібні профілі заборонили після того, як уряд США класифікував ІДІЛ (Ісламську державу Іраку та Леванту) як терористичне угруповання. За словами аналітиків, ці зміни викликають занепокоєння.