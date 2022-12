Емманюель Макрон на зустрічі з Ілоном Маском обговорив правила щодо контенту в Twitter – Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, що за день до розмови з Ілоном Маском Емманюель Макрон висловив свою стурбованість щодо контенту в Twitter.

“Прозора політика щодо користувачів, значне посилення модерації контенту та захист свободи слова: Twitter має докласти зусиль, щоб відповідати європейським нормам”, – наголосив президент Франції після зустрічі з Маском.

I'll say it here, on Twitter, because it’s all about the blue bird. This afternoon I met with @elonmusk and we had a clear and honest discussion:

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 2, 2022