Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна ігнорувати спроби дестабілізації на Сході Європи.

Про це президент Франції написав у Twitter.

“Не можна ігнорувати напругу та спроби дестабілізації у східному сусідстві Європейського Союзу”, – заявив Емманюель Макрон.

Він також наголосив на прихильності та виступив з підтримкою суверенітету членів Східного партнерства. А амбітною ціллю Франції він назвав динаміку до єднання.

Макрон написав цей твіт після зустрічі 15 грудня з президентом України Володимиром Зеленським і Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом на саміті “Східного партнерства”. На ньому вони обговорювали питання російсько-української агресії та загострення війни на Донбасі.

Усі сторони дійшли згоди в тому, що необхідно продовжувати перемовини в Нормандському форматі. І, що важливо, забезпечити виконання ухваленими чотирма сторонами на саміті в Парижі рішень. Водночас вони закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи та розв’язання конфлікту дипломатичним шляхом.