Про це президент Франції написав у Twitter.
“Не можна ігнорувати напругу та спроби дестабілізації у східному сусідстві Європейського Союзу”, – заявив Емманюель Макрон.
Він також наголосив на прихильності та виступив з підтримкою суверенітету членів Східного партнерства. А амбітною ціллю Франції він назвав динаміку до єднання.
Макрон написав цей твіт після зустрічі 15 грудня з президентом України Володимиром Зеленським і Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом на саміті “Східного партнерства”. На ньому вони обговорювали питання російсько-української агресії та загострення війни на Донбасі.
Усі сторони дійшли згоди в тому, що необхідно продовжувати перемовини в Нормандському форматі. І, що важливо, забезпечити виконання ухваленими чотирма сторонами на саміті в Парижі рішень. Водночас вони закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи та розв’язання конфлікту дипломатичним шляхом.
- 15 грудня новообраний канцлер Німеччини заявив нижній палаті Бундестагу, що усі з великою стурбованістю спостерігають за ситуацією з безпекою на російсько-українському кордоні – заявив, що вторгнення Росії в Україну буде дорого коштувати.
- Нагадаємо, заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки Карен Донфрід відвідала Москву задля обговорення питання військової агресії проти України.
- До того, 13-14 грудня Карен Донфрід відвідала Київ.