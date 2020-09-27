Про це пише видання Le Journal du Dimanche.

Жоден президент республіки не відвідував країни Балтії з часів Жака Ширака у 2001 році. Але серед цих трьох країн, які отримали незалежність після падіння комунізму в СРСР, Литва з цього літа стала домом для опозиції режиму президента Білорусі Лукашенка, в тому числі її лідера Світлани Тіхановської. Вона була змушена покинути Мінськ на наступний день після оголошення результатів президентських виборів, бо вважала їх сфальсифікованими. Крім того, Тіхановська в останні тижні намагалася заручитися підтримкою європейських демократичних країн та Організації Об’єднаних Націй.

“Те, що відбувається в Білорусі, – це криза влади, авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії. Зрозуміло, що Лукашенко повинен піти”, – сказав Макрон.

У Єлисейському палаці вважають, що, незважаючи на тиск з боку міжнародної спільноти, частина відповіді криється в Кремлі. “У Росії дуже тісні зв’язки з Білоруссю. Більш того, більшість демонстрантів не сумніваються в цьому. Виявляється, я розмовляв з Володимиром Путіним 14 вересня, в той день, коли він приймав Лукашенка в Сочі. Я сказав йому, що Росія повинна зіграти свою роль, і ця роль може бути позитивною, яка підштовхне Лукашенка до поваги вибору своїх співгромадян і до звільнення політичних в’язнів”, – підкреслив Еммануель Макрон.

Макрон каже, що “вражений сміливістю демонстрантів”.

“Я вражений сміливістю демонстрантів. Вони знають, на який ризик йдуть, влаштовуючи марші кожні вихідні, і все ж вони продовжують рух за відновлення демократії в цій країні, якої так довго не було. Зокрема, повагу викликають жінки, які проводять мітинги кожну суботу”, – сказав Макрон.

Цього літа Еммануель Макрон призначив нового посла в Мінську. Ніколя де Лакост був схвалений владою, але до сих пір не покинув Париж. Чи зможе він вручити вірчі грамоти президенту Лукашенку, якого Європейський союз більше не вважає правомочним представляти його країну, поки не відомо.